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Роналду перед матчем с «Аль-Айном» в азиатской ЛЧ: «Аль-Наср» выиграет. Ремонтада, ин ша Аллах»

В первом матче 1/4 финала азиатской Лиги чемпионов «Аль-Наср» на выезде уступил со счетом 0:1. Теперь предстоит ответный матч.

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