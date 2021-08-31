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Если сдерживать — точно рванет: почему ограничение нормы прибыли застройщиков спустит ценовой крючок

Если сдерживать — точно рванет: почему ограничение нормы прибыли застройщиков спустит ценовой крючок

С подобным предложением выступил депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Марченко, однако он не первый, кто продвигает такую идею, и высказывается она с завидной регулярностьюЕсли мы законодательно установим для застройщиков норму прибыли в процентах, то цены на квартиры уменьшатся раза в два — такое заявление сделал недавно депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Марченко.

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