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Барбашев набрал 1+2 с «Флоридой» и стал 3-й звездой матча. У него 10+17 в 53 играх

Барбашев набрал 1+2 с «Флоридой» и стал 3-й звездой матча. У него 10+17 в 53 играх

Иван Барбашев набрал 1+2 с «Флоридой» и стал 3-й звездой матча. Форвард «Сент-Луиса» отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (6:2).

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