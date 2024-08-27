«Золотая корона»: сервис, который выжил

Оператор переводов сохранил зарубежных партнеров, несмотря на санкции против разработчика своего ПО. Но не всем платежным системам повезло так жеСлухи о смерти «Золотой короны» оказались сильно преувеличены.
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