ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР
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ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР

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Субсидию на оплату ЖКУ могут оформить в Москве семьи участников СВО

Субсидию на оплату ЖКУ могут оформить в Москве семьи участников СВО

Важным условием для оформления льготы является наличие удостоверения ветерана боевых действий Участники специальной военной операции (СВО) из Москвы имеют право вносить половину платы за содержание жилого помещения и наем, а также взноса на капитальный ремонт.

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