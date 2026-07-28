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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Мигрант думал, он король дорог — подрезал реанимобиль и обстрелял из травмата

Мигрант думал, он король дорог — подрезал реанимобиль и обстрелял из травмата

Точка зрения Автор: https://t.me/mnogonazi/33126 Питер — город белых ночей, разводных мостов и, как выясняется, бесконечного терпения врачей.

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Комментарии
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Роман Романов
Ну вот, их всего этого обилия сорной информации и &quot;серого шума&quot; ваших &quot;сентенций&quot; выпало скупое &quot;зерно истины&quot;. (1. Своих не сдаю...) Ну и зачем было умничать и размазывать по всему сайту? Гарант не сдает своих, вы не сдаете своих, хоть в чем то вы схожи. А обижаться на вас, я думаю, никакого смысла нет..., сами понимаете почему. Прощайте, я добился от вас ответа на свой вопрос. А на ворос &quot;Почему?&quot; можете не отвечать. Опять читать бред , нет никакого желания. Искренне желаю вам здоровья ну и выздоровления, естественно.😉🤣🤣🤣
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2 н.
Serge
Рад, что ответом на ваш вопрос помог обрести вам душевное спокойствие и вы сможете, наконец, выспаться. Но при зацикленности, которую вы продемонстрировали, настоятельно рекомендую обратиться к специалисту в профильную клинику, поскольку в связи с приближающимися выборами обострение вашего заболевания неизбежно. И перестаньте терзать клавиатуру, это положительно отразится на вашем состоянии.
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2 н.
Роман Романов
Успокойтесь, не тратьте на меня свое время. Я ценю вашу заботу обо мне, но, право, не стоит этого делать. Посмотрите лучше выступление В.В. Путина на съезде &quot;Единой России&quot;.
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2 н.