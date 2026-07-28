Мигрант думал, он король дорог — подрезал реанимобиль и обстрелял из травмата

Роман Романов

Ну вот, их всего этого обилия сорной информации и "серого шума" ваших "сентенций" выпало скупое "зерно истины". (1. Своих не сдаю...) Ну и зачем было умничать и размазывать по всему сайту? Гарант не сдает своих, вы не сдаете своих, хоть в чем то вы схожи. А обижаться на вас, я думаю, никакого смысла нет..., сами понимаете почему. Прощайте, я добился от вас ответа на свой вопрос. А на ворос "Почему?" можете не отвечать. Опять читать бред , нет никакого желания. Искренне желаю вам здоровья ну и выздоровления, естественно.😉🤣🤣🤣