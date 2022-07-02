В Армении суд принял иск против фонда, продвигающего интересы Сороса

Иск против фонда «Открытое общество — Армения» (организация, признанная нежелательной в РФ), армянского представительства офиса Джорджа Сороса, был принят Судом общей юрисдикции в Ереване, 2 июля сообщается на портале правовой информации Datalex.
Иск против фонда «Открытое общество — Армения» (организация, признанная нежелательной в РФ), армянского представительства офиса Джорджа Сороса, был принят Судом общей юрисдикции в Ереване, 2 июля сообщается на портале правовой информации Datalex.
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