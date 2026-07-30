Памфилова заявила о будущем использовании БПЛА для доставки избирательной документации

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова на презентации беспилотного катера в Санкт-Петербурге подчеркнула потенциал использования беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в мирной жизни и избирательной системе России.
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