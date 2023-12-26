В Красноярском крае рецидивист получил пожизненный срок за убийство школьницы

Пресс-служба Красноярского краевого суда поделилась информацией об избрании меры пресечения в виде пожизненного заключения в отношении рецидивиста Ивана Папенко, совершившего убийство шестнадцатилетней девушки в Дивногорске.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии