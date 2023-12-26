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  • vasyn
    Молодцы ребята, на фоне тех мерзостей ,которые сейчас происходят в артистической среде это здорово!Андрей Соколов и ...
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    Почему вы не требует заменить эту шлёндру кем-то реально близким вам по духу - исполнителями патриотических песен или...Организатор конце...
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В Красноярском крае рецидивист получил пожизненный срок за убийство школьницы

Пресс-служба Красноярского краевого суда поделилась информацией об избрании меры пресечения в виде пожизненного заключения в отношении рецидивиста Ивана Папенко, совершившего убийство шестнадцатилетней девушки в Дивногорске.

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