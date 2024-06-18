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Курс доллара теперь зависит только от Банка России

Курс доллара теперь зависит только от Банка России

После введения финансовых антироссийских санкций США проблемой является политика Центробанка РФ в отношении рубля, который уже девальвирован за два прошлых года на 90%.

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