Пленный разведчик ВСУ Шкода рассказал, как пытался сбежать с Украины через горы

Его группа первой вошла в Курскую область Пленный разведчик украинской армии Михаил Шкода рассказал РИА Новости, как весной 2024 года пытался бежать с Украины через горы - из Закарпатской области в Румынию.
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