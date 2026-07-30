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Живая Кубань

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Отдых со вкусом: в Краснодарском крае набирает популярность гастрономический туризм

Отдых со вкусом: в Краснодарском крае набирает популярность гастрономический туризм

Отдых со вкусом: в Краснодарском крае набирает популярность гастрономический туризмГастрономические и агротуристические проекты поощряются руководством Краснодарского края через прямые субсидии, гранты для фермеров, льготные кредиты и информационное продвижение.

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