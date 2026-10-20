Агенты проверили более 1200 ресурсов, а в ряде случаев пытались закрепиться в системах для последующего доступа к платёжной инфраструктуре ИИ-агенты помогли хакеру взломать более 100 сайтов компаний, причём средняя расчётная стоимость успешного вторжения составила около $50.