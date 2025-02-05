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Калужские новости

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Два автомобиля дорожных служб разбились на трассе в Калужской области

Два автомобиля дорожных служб разбились на трассе в Калужской области

В селе Козлово, Малоярославецкого района, Калужской области во вторник, 4 февраля произошло ДТП. Столкнулись два автомобиля дорожных службВ селе Козлово, Малоярославецкого района, Калужской области во вторник, 4 февраля произошло ДТП.

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