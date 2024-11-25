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Ночью в Калуге лихач на BMW разнес фонтан на Площади Победы и сбежал

Ночью в Калуге лихач на BMW разнес фонтан на Площади Победы и сбежал

В ночь на понедельник в центре Калуги произошло ДТП, виновник которого сбежал с места происшествия. По данным полиции 25 ноября в 1 час 34 минуты в районе дома № 11 по улице Площадь Победы неустановленный водитель автомобиля BMW вылетел с дороги на пешеходную зону и врезался в законсервированный на зиму фонтан, повредив его.

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