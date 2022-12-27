Сила в правде

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"Не нефть и не газ"- Назван новый санкционный российский товар, который Евросоюз не в силах заменить

"Не нефть и не газ"- Назван новый санкционный российский товар, который Евросоюз не в силах заменить

Международное агентство финансовой информации Reuters, ссылаясь на отчеты одной из европейских добывающих компаний, заявило, что, в процессе торговой войны, страны Европы осознали, что не смогут найти замену одному из санкционных российских товаров.

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