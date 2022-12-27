"Не нефть и не газ"- Назван новый санкционный российский товар, который Евросоюз не в силах заменить

Международное агентство финансовой информации Reuters, ссылаясь на отчеты одной из европейских добывающих компаний, заявило, что, в процессе торговой войны, страны Европы осознали, что не смогут найти замену одному из санкционных российских товаров.
Международное агентство финансовой информации Reuters, ссылаясь на отчеты одной из европейских добывающих компаний, заявило, что, в процессе торговой войны, страны Европы осознали, что не смогут найти замену одному из санкционных российских товаров.
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