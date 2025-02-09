На Украине потребовали приостановить бронь для финансируемых USAID фирм

На сайте правительства Украины появилась петиция с требованием приостановить бронирование от мобилизации для сотрудников организаций, которые получали финансирование от Агентства США по международному развитию (USAID).
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