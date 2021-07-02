Прожиточный минимум в России вырастет в 2022 году до 13 тысяч

Петр ПеченицынПолитикаПрожиточный минимум в России вырастет в 2022 году до 13 тысячНа официальном интернет-портале правовой информации опубликовано постановление правительства России от 30.Вернуться к статье22НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьДмитрий ДемочкинПозорищеСерж Прологовё-о-обть! Аж на 200руб. подняли! Нихуясе! "От прожиточного минимума в стране зависит, в частности, минимальный размер оплаты труда, он не может быть ниже. " А пенсия может быть ниже прожиточного минимума? Насколько? В три раза?Комментировать
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