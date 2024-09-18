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Курские новости

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В Фатежском районе Курской области столкнулись три автомобиля

В Фатежском районе Курской области столкнулись три автомобиля

18 сентября в Фатежском районе Курской области столкнулись три транспортных средств: УАЗ, «Лада Гранта» и грузовик МАЗ 5440 Авария произошла на 488-м километре федеральной трассы М-2 «Крым», рядом с поворотом на деревню Верхний Хотемль.

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