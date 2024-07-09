Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 796 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Балмаков
    Пора водить забытую норму - объявление преступника совершившего тяжкое преступление "вне закона".Появилось фото на...
  • надежда смирнова
    100%вы правы,но врагов народа много.Появилось фото на...
  • petrspa Smirnov
    Вот поэтому нельзя их пускать в страну."Приедем в Россию...

Ставки по ипотеке в РФ приблизились к пиковым 20%

Ставки по ипотеке в РФ приблизились к пиковым 20%

Средняя ставка по ипотеке в топ-20 банках почти достигла 20% — выше было только на пике кризиса весной 2022 года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх