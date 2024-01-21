Спортсменка из ЯНАО стала третьей в женском масс-старте на Кубке России

Представительница ЯНАО Лариса Куклина завоевала бронзовую медаль на всероссийских соревнованиях в Ижевске, там завершился четвертый этап Кубка страны по биатлону, сообщили в окружном департаменте по физкультуре и спорту.
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