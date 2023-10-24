Двум жителям севера страны грозит длительное заключение за извлечение выгоды из влияния

В суд направлены уголовные дела двух северян, обвиняемых в извлечении выгоды из влияния. Уголовное дело было возбуждено в июле этого года Северным главным территориальным управлением Национального антикоррупционного центра на основании заявления одного из граждан.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии