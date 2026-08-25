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Аргументы и Факты

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Вздрогнет пол-Европы: готов ответ за самолеты НАТО над Калининградом

Вздрогнет пол-Европы: готов ответ за самолеты НАТО над Калининградом

Американские и британские самолеты-разведчики, замеченные в последние дни вблизи Калининградской области, ведут полноценную разведку оборонительных систем и позиций российских войск, рассказал в эксклюзивном комментарии aif.

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