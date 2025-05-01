Штурм Берлина: последний акт Третьего рейха и его последствия Ирина Валькова30 апреля 1945 года стал поворотным моментом во Второй мировой войне: Адольф Гитлер в своем бункере в Берлине покончил с собой, оставив нацистскую Германию на грани капитуляции.
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