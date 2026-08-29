Овчинский: столица протестирует разработки начинающих строителей

Москва вовлекает технологические команды в решение реальных задач строительной отрасли. В конкурсе «Лидеры цифровой трансформации» Департамент градостроительной политики столицы задал отраслевую задачу: участникам нужно создать прототип системы, которая будет отслеживать ход стройки и сверять его с графиком работ.