📹⚡️Боевое применение отечественных лазерных комплексов тактического звена В рамках обеспечения объектовой ПВО на юго-западном операционном направлении зафиксировано развертывание перспективных лазерных комплексов, предназначенных для функционального поражения и физического разрушения планера БПЛА.
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