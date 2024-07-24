Госдума приняла закон о режиме высылки для мигрантов

Депутаты Госдумы России 23 июля приняли закон, по которому в отношении мигрантов, не имеющих права законного нахождения в России, наряду с режимами депортации и административного выдворения будет действовать режим высылки.
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