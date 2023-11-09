Диетолог рассказал о 3 главных ошибках в питании, приближающих рак

Алексей Кабанов в разговоре с "Аргументами и Фактами" объяснил, чем опасна несбалансированная диета и лишний весДиетолог-консультант Алексей Кабанов считает, что риск развития раковых заболеваний заметно увеличивается при неправильном питании.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии