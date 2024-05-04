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Стивен Эй Смит: «Мэджик Джонсон должен пройти тест на наркотики после слов о том, что «Сперс» будут в плей-офф»

«Мэджик Джонсон должен пройти тест на наркотики после слов о том, что «Сперс» будут в плей-офф в следующем сезоне.

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