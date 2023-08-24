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Гран-при среди юниоров. Несет и Маркелов, Фраджи и Фурно, Крук и Айзенхабер покажут ритм-танцы

Гран-при среди юниоров Первый этап Бангкок, Таиланд Танцы на льду Ритм-танец Начало – 10.30 по московскому времени.

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