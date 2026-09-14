ЕС не согласовал продление антироссийских персональных санкций

Послы стран Европейского союза (ЕС) пока не смогли согласовать продление антироссийских санкций, срок действия которых истекает 16 сентября.
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