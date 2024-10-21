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Царьград

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Акинфеев обходит Месси: 779 игр за ЦСКА против 778 за «Барселону»

Акинфеев обходит Месси: 779 игр за ЦСКА против 778 за «Барселону»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев превзошел рекорд Лионеля Месси, сыграв 779 матчей за московский клуб. Этот показатель выше, чем у аргентинского форварда, который провел 778 игр за «Барселону».

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