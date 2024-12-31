Молдове грозит блэкаут из-за дефицита электроэнергии

С 1 января 2025 года Молдавская ГРЭС (Кучурганская ТЭЦ), которая находится в городе Днестровске на территории непризнанного государства Приднестровье и принадлежит российской компании «Интер РАО», прекратит подачу электричества в Республику Молдова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии