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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Марадишвили интересен «Крыльям». Хавбек вернулся в «Локо» из аренды в «Пари НН» из-за травмы

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Самарский клуб проявляет интерес к 25-летнему хавбеку «Локомотива», но пока без конкретики.

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