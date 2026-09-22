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Рөстәм Миңнеханов: Түбән Каманың барлык уңышлары - анда яшәүчеләрнең казанышы

Рөстәм Миңнеханов: Түбән Каманың барлык уңышлары - анда яшәүчеләрнең казанышы

Татарстан Рәисе Рөстәм Миңнеханов Түбән Каманы 60 яшьлек юбилее белән котлады. «Бүген Түбән Каманың юбилее.

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