В небе над Москвой на рассвете появился солнечный столб. Об этом сообщает агентство "Москва". Световой столб чаще всего возникает во время заката или восхода солнца, ночью наблюдаются столбы от Луны или ярких планет, а также от наземных источников света.
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