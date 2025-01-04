Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 476 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Зоя Гольдштаб
    А нам какое дело,что они поддерживают,эти скакунЫ? Добивать всех скакунов в их берлоге до концА!WP: все больше со...
  • В С
    Хоть что то приятное на Новый год.Мост в Орегоне об...
  • Роман Орманин
    Тесла Никол который хотел без платно раздавать энергию не по проводам по все Земле но его быстро убрали к сожалению!!...Nature: последний...

В небе над Москвой на рассвете появился солнечный столб

В небе над Москвой на рассвете появился солнечный столб

В небе над Москвой на рассвете появился солнечный столб. Об этом сообщает агентство "Москва". Световой столб чаще всего возникает во время заката или восхода солнца, ночью наблюдаются столбы от Луны или ярких планет, а также от наземных источников света.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх