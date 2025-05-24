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Аргументы недели

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От самозапрета к тотальному запрету: в МВД предлагают выдавать россиянам кредиты только после беседы с правоохранителями

От самозапрета к тотальному запрету: в МВД предлагают выдавать россиянам кредиты только после беседы с правоохранителями

В МВД нашли, как думают в ведомстве, способ тотально защитить граждан от мошенников. Представитель МВД говорит о том, что необходимо тотально запретить взятие банковского кредита без одобрения такого шага МВД.

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