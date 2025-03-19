Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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В чем сила, американец? Первые сообщения Кремля и экспертов о разговоре года. И при чем здесь хоккей

В чем сила, американец? Первые сообщения Кремля и экспертов о разговоре года. И при чем здесь хоккей

БлокнотРУ   Разговор президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, который уже до вошел в историю как самый важных разговор года, длился два с половиной часа.

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Комментарии
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Морис Едроп
Исходя из всего написанного Путин начал прогибаться под Трампа, перемирие возможно только в случае полной капитуляции окраины, все остальное поражение
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12 час.
Семен Демин
Путин только выложил свои соображения, но Трамп на них не согласился, кроме проведения хоккейного матча (это большое достижение ВВП😅). Путин же согласился со всеми требованиями Трампа, даже поддержал Израиль в ущерб своему союзнику Ирану. Эти прогибания Путина свидетельство слабости России. Хорошо, если России достанется Крым.
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6 час.
света челюбеева
Все,что у России есть на данный момент,то и останется. Разговор с Трампом это для В.В.Путина  и Трампа шахматная игра. Шаг  слева,шаг справа, хорошо,что будет ничья,но главное не мат. В.В.Путин правильно сказал, что ключевым условием для снижения напряжённости на Украине ,стало бы полное прекращение иностранной военной помощи,  передача разведывательной информации Киеву, и  прекратить преступную мобилизацию граждан Украины,которых Зеленский гонит на убой. И если эти 3 условия будут достигнуты,тогда и воцарится мир на Русско-Украинской территории.
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1 час.
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