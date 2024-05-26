Ферстаппен впервые в сезоне «Ф-1» не выиграл квалификацию

Квалификацию на Гран-при Монако выиграл монегаск Шарль Леклер.фото: fia.com--> Нидерландский пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен впервые не смог выиграть квалификацию Гран-при Монако — восьмого в этом сезоне этапа чемпионата «Формулы-1».
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