❗️ Бастрыкину доложат о ходе расследования дела по факту нападений собак в Севастополе В СМИ сообщалось, что безнадзорные собаки нападают на местных жителей, в том числе детей.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
❗️ Бастрыкину доложат о ходе расследования дела по факту нападений собак в Севастополе В СМИ сообщалось, что безнадзорные собаки нападают на местных жителей, в том числе детей.