Театр абсурда
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Театр абсурда

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Глава РПЦ выступил за усиление госконтроля в сфере трудовой миграции

Глава РПЦ выступил за усиление госконтроля в сфере трудовой миграции

INTERFAX.RU Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал к уменьшению притока мигрантов, которых, по его мнению, следует привлекать только в те сферы экономики, где они нужны, и в тех объемах, которые необходимы.

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