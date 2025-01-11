ВСУ объявили награду за бойца ВС РФ Алиева, который 3 недели удерживал опорник

На Украине объявили награду в размере 50 млн рублей за голову российского разведчика-сапера Закарьи Алиева из Дагестана, который самостоятельно в течение трех недель удерживал захваченный опорный пункт без еды и воды.
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