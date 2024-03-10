Запад теряет терпение по отношению к Израилю

Поскольку Израиль по-прежнему отказывается открыть дополнительные маршруты для поставок гуманитарной помощи в сектор Газа, а ситуация на местах при этом быстро ухудшается, США и западные партнёры теряют терпение и ищут обходные пути, сообщает Sky News.
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