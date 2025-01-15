Адвокат Вербицкая-Линник: договор пожизненной ренты грозит пенсионерам криминалом

В Москве среди пенсионеров растет популярность услуги пожизненной ренты. По ней пожилые люди передают по договору свое имущество человеку, от которого затем получают регулярные выплаты или другие виды содержания.
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