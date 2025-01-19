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Объем торгов мемкоином Трампа превысил 10 млрд долларов менее чем за сутки

Объем торгов мемкоином Трампа превысил 10 млрд долларов менее чем за сутки

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина Менее чем за сутки после запуска избранным президентом США Дональдом Трампом собственной шуточной криптовалюты (мемкоина) $TRUMP (Official Trump) объем торгов ею составил 13,38 миллиарда долларов, а цена на пике составила 660% от первоначальной стоимости.

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