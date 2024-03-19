Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 022 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Некрасова
    Подождите, жители "райских садов", вы еще хлебнёте горя и проблем от тех, кому сегодня шлёте оружие и деньги! Еще не ...В Италии арестова...
  • Иван Иваныч
    Вот вам и президент Зеленский, еврей, который должен бы помнить об убитых и замученных СС Галичина евреях. Ох уж эти ...Националиста Гунь...
  • Нина Генонова
    Ушел "в мир иной".....Защита заявила о ...

Советник Пушилина Гагин озвучил, как сделать санитарную зону на Украине

Советник Пушилина Гагин озвучил, как сделать санитарную зону на Украине

Украинские войска могут спровоцировать создание санитарной зоны на территориях, которые сегодня подконтрольны киевскому режиму.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АндрейБорков
А что до сих пор &quot;вола еб...м&quot;? Это надо было сделать еще ПОЗАВЧЕРА! Кто за это отвечает? Кто? Снять с должности, разжаловать, на 10 лет в лагеря, &quot;честно нажитое&quot; имущество конфисковать! Прав был Сталин, когда так делал, ой как прав. По этому в 1941 году в октябре-ноябре наши генералы думали как врага разгромить, а не как побольше прихватить и куда ни будь слинять!
Ответить
22 час.
МС
Михаил Солдатов
Ну и что конкретно он озвучил??? Вот так и всё и обо всём делается - &quot;бла-бла-бла&quot; ни о чём. Надо сделать - так делайте, но не языком, а должны быть конкретные действия - гибнут мирные жители, дети.
Ответить
21 час.

Картина дня

наверх