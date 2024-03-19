Украинские войска могут спровоцировать создание санитарной зоны на территориях, которые сегодня подконтрольны киевскому режиму.
Советник Пушилина Гагин озвучил, как сделать санитарную зону на Украине
Комментарии
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АндрейБорков
А что до сих пор "вола еб...м"? Это надо было сделать еще ПОЗАВЧЕРА! Кто за это отвечает? Кто? Снять с должности, разжаловать, на 10 лет в лагеря, "честно нажитое" имущество конфисковать! Прав был Сталин, когда так делал, ой как прав. По этому в 1941 году в октябре-ноябре наши генералы думали как врага разгромить, а не как побольше прихватить и куда ни будь слинять!
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22 час.
МС
Михаил Солдатов
Ну и что конкретно он озвучил??? Вот так и всё и обо всём делается - "бла-бла-бла" ни о чём. Надо сделать - так делайте, но не языком, а должны быть конкретные действия - гибнут мирные жители, дети.
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21 час.
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