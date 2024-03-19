Советник Пушилина Гагин озвучил, как сделать санитарную зону на Украине

АндрейБорков

А что до сих пор "вола еб...м"? Это надо было сделать еще ПОЗАВЧЕРА! Кто за это отвечает? Кто? Снять с должности, разжаловать, на 10 лет в лагеря, "честно нажитое" имущество конфисковать! Прав был Сталин, когда так делал, ой как прав. По этому в 1941 году в октябре-ноябре наши генералы думали как врага разгромить, а не как побольше прихватить и куда ни будь слинять!