Поставили ГРЭС где захотели — и получили проблему на миллиарды...

Помню одну площадку, которую на бумаге очень хотелось назвать идеальной. Земли вокруг сколько угодно, подъезд нормальный, рельеф почти ровный, до ближайшей застройки приличное расстояние.
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