Истребитель "Русских витязей" провел "доразведку погоды" перед тренировочным полетом

Пилоты внимательно следят за изменениями погодных условий Один истребитель Су-30СМ "Русских витязей" пролетел над городом для доразведки погоды и ознакомления с фактическими условиями пилотирования, сообщается в Telegram-канале пилотажной группы.
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