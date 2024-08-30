Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

186 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Модест
    Пусть Эдуард Багдасарян едет в Кыюв и просит свинособак: "Товарищи фашисты, не бейте нас беспилотниками пожалуйста!" ...Летят "лисы". Как...
  • Сергей ЕВ
    Слов нет. Коррупция в МО зашкаливает,СК заявил о задер...
  • Александр
    Хохлы отладили. А у нас, как в ЦК - надо посоветоваться с товарищами. А эти насоветуют. Они же только «пилить» умеют.Летят "лисы". Как...

Истребитель "Русских витязей" провел "доразведку погоды" перед тренировочным полетом

Истребитель "Русских витязей" провел "доразведку погоды" перед тренировочным полетом

Пилоты внимательно следят за изменениями погодных условий Один истребитель Су-30СМ "Русских витязей" пролетел над городом для доразведки погоды и ознакомления с фактическими условиями пилотирования, сообщается в Telegram-канале пилотажной группы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх