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День семьи, любви и верности: что это за праздник и как его отмечают в России

День семьи, любви и верности: что это за праздник и как его отмечают в России

Когда в России появился праздник семьи и верности и кто такие Пётр и Феврония, которых вспоминают в этот день День семьи, любви и верности отмечают в России 8 июля.

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Meerflieger
&quot;...Феврония взяла с князя слово, что тот женится на ней и вылечила его...&quot;(с)     Получение противозаконной имущественной выгоды посредством принуждения, воздействия на волю потерпевшего - вымогательство.   &quot;...Но тот счел, что простолюдинка не может стать его женой и нарушил обещание...&quot;(с)     Слово князя - фуфло...    Прекрасная семейка святых... 🤔
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