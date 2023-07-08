Когда в России появился праздник семьи и верности и кто такие Пётр и Феврония, которых вспоминают в этот день День семьи, любви и верности отмечают в России 8 июля.
День семьи, любви и верности: что это за праздник и как его отмечают в России
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Meerflieger
"...Феврония взяла с князя слово, что тот женится на ней и вылечила его..."(с) Получение противозаконной имущественной выгоды посредством принуждения, воздействия на волю потерпевшего - вымогательство. "...Но тот счел, что простолюдинка не может стать его женой и нарушил обещание..."(с) Слово князя - фуфло... Прекрасная семейка святых... 🤔
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