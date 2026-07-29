Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Бахром отказался везти ветерана СВО – Бахром уже на родине

Бахром отказался везти ветерана СВО – Бахром уже на родине

Кирилл и его жена Анастасия заказали такси из Одинцова в Москву, так как Кириллу, ветерану СВО, нужно было посетить врача-протезиста.

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Комментарии
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Павел Б
Очень жаль что это только единичный случай.. Другие бахромы  чувствуют вольготно себя в РФ, хамят, глумятся над россиянами.. устанавливают свои законы..  Возможно что кому то из них это будет уроком..хотя навряд ли... Дети кишлаков и аулов не понимают нормального отношения.. Только силу !
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1 м.
ПП
Петр Петрович Канаев
Это случай очередной  раз подтверждает, что не нужны они нам, чужие они для нас.
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1 м.
SS
Shkarinenko Serguei
такого отношения хватает и среди маршрутчиков - при виде пенсионного и ВБД кривят рожи,иногда пролетают мимо остановки,видя,что стоит пожилой с хромотой человек, да еще брюзжат,когда прикладываешь пенсионку..
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1 м.