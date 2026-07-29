Бахром отказался везти ветерана СВО – Бахром уже на родине

Павел Б

Очень жаль что это только единичный случай.. Другие бахромы чувствуют вольготно себя в РФ, хамят, глумятся над россиянами.. устанавливают свои законы.. Возможно что кому то из них это будет уроком..хотя навряд ли... Дети кишлаков и аулов не понимают нормального отношения.. Только силу !